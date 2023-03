Navio russo envolvido na missão abortada do NRP Mondego “é navio de espionagem”

Sucesso empresarial não se deve a “bónus” ou ao “poder político”. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Presidente do Governo Regional entregou ontem as respostas às 151 questões do PS e PCP na Comissão de Inquérito. Albuquerque elogia o “trabalho árduo” dos grupos bem-sucedidos da Região, nega pressões dos privados e contextualiza as obras necessárias.