Porto Novo recebe IPTL Beach Handball Cup
A Associação de Andebol da Madeira, em parceria com o Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira, organiza nos dias 30 e 31 de Maio, no Porto Novo, o “IPTL – Beach Handball Cup”.
Este evento tem já garantido a participação de algumas dezenas de andebolistas, com a prova a disputar-se em masculinos e femininos, nos escalões de Sub 14, Sub 16, Sub 18 e Masters, com um total de cerca de 60 jogos.
Esta iniciativa foi hoje apresentada e contou com a presença do Diretor Regional de Desporto David Gomes, Bernardo Vasconcelos líder da Associação de Andebol da Madeira e Carlos Pereira responsável pelo Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira. Marcou presença ainda o diretor técnico regional da modalidade Duarte Freitas e Carlos Marques Pereira professor naquela instituição e responsável pelo evento.