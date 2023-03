Debate mensal com o Governo Regional marcado para 12 de Abril

O debate mensal com o Governo Regional, na Assembleia Legislativa da Madeira, ficou marcado para o dia 12 de Abril, sendo que o tema "será proposto pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP”. Esta foi a decisão tomada pela Conferência dos Representantes dos Partidos.

José Manuel Rodrigues explicou ainda que foi decidido assinalar “o 25 de Abril com uma sessão comemorativa”, que terá um regimento semelhante ao do ano passado, com as intervenções de todos os partidos e do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

Os líderes parlamentares abordaram, ainda, “questões relacionadas com o Canal Parlamento, no sentido de melhorar o que se tem feito pela a imagem da Assembleia junto das populações da Madeira e do Porto Santo”, revelou José Manuel Rodrigues.