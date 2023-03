Irmã Maria do Monte declarada Venerável pelo Papa Francisco

A irmã Maria do Monte foi declarada Venerável pelo Papa Francisco. Isto significa que o Papa entende que, neste caso, uma Serva de Deus, com processo aberto de beatificação e canonização, levou uma vida provada e verificada de vivência em grau heróico das Virtudes cristãs.

É a primeira Venerável nascida na ilha da Madeira, ficando demonstrado que a irmã viveu em grau heroico as virtudes da fé, esperança e caridade e as virtudes cardiais da prudência, justiça, temperança e coragem. De acordo com o Jornal da Madeira, citando nota da Diocese do Funchal, “alegra-se por mais este passo importante no processo de beatificação da irmã Maria do Monte, da Ordem das Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus”.

Agora para a Beatificação terá de acontecer um milagre que se prove foi alcançado por sua intercessão.

A irmã nasceu em 1897, na freguesia de Santo António, no Funchal e foi baptizada com o nome de Elisa de Jesus Pereira. Quando em 1927 entrou na Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, deram-lhe o nome de Maria do Monte, a Senhora da sua devoção. Faleceu a 18 de Dezembro de 1963.