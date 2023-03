Madeira acompanhará aumentos salariais na função pública

Se o Governo da República decidir pela actualização salarial dos trabalhadores da Administração Pública, a Região irá acompanhar fruto de ser uma decisão de âmbito nacional.

A resposta foi dada esta tarde por Miguel Albuquerque reagindo ao sinal dado esta tarde pelo primeiro-ministro no Parlamento, onde decorre o debate sobre política geral, com a inflação e os apoios às famílias no centro das atenções.

“Desde que seja revisto, vamos acompanhar. Sempre foi assim”, disse à saída da tomada de posse dos novos corpos sociais da Adrama que decorreu em São Vicente.