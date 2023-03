Avião militar dos EUA foi abastecer ao Porto Santo

Um avião do departamento do Exército dos Estados Unidos da América causou alguma estranheza ao aterrar esta tarde no Porto Santo, despertando a curiosidade de quem o seguia no ‘Flightradar’.

Segundo o DIÁRIO apurou, o avião descolocou de Rota, uma base naval perto de Cadiz, no Sul de Espanha, e foi à ilha dourada abastecer. Ruma agora para Dakar, capital do Senegal.