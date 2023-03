Chefes militares dos EUA e Rússia retomam contacto para discutir 'drone'

O secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse hoje ter falado com o seu homólogo russo sobre a destruição de um 'drone' norte-americano no Mar Negro, que colocou os dois rivais perto de um conflito direto.

Este foi o primeiro contacto entre Austin e o ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, desde outubro passado, e quando a invasão da Ucrânia pelo Exército de Moscovo já cumpriu mais de um ano.

"Acabei de concluir um telefonema com o meu homólogo russo, o ministro Shoigu", disse Austin em conferência de imprensa no Pentágono. "Como já repeti, é importante que as grandes potências sejam modelos de transparência e comunicação, e os Estados Unidos vão continuar a efetuar voos e a operar em todas as regiões que sejam permitidas pela lei internacional".

Na terça-feira, as Forças Armadas norte-americanas asseguraram ter derrubado propositadamente o seu 'drone' MQ-9 Reaper, que se despenhou no mar Negro, após um caça russo ter danificado o seu propulsor. A Rússia negou ter provocado o incidente. Os EUA indicarem estar a tentar obter as imagens de vigilância recolhidas pelo 'drone' e que revelam a forma como se despenhou.

Austin e o ministro da Defesa Russo Serguei Shoigu sublinharam no decurso do contacto a gravidade do eventual embate entre o aparelho não tripulado e o avião de combate russo.

O contacto entre responsáveis militares russos e norte-americanos tem sido muito limitado desde a invasão russa da Ucrânia. Austin e Shoigu dialogaram pela primeira vez sobre a guerra em maio de 2022. Na ocasião, foi o contacto ao mais alto nível entre as duas partes após o início do conflito.

Em outubro, contactaram por duas vezes em três dias, quando surgiram sinais de uma ameaça de escalada militar.

Shoigu acusou a Ucrânia de planear a utilização de uma "bomba suja", uma alegação rejeitada pelos EUA e aliados ocidentais, que se referiram a um falso pretexto de Moscovo para justificar uma nova escalada, incluindo o potencial uso de uma arma nuclear tática.

A Organização das Nações Unidas (ONU) apelou hoje ao diálogo e contenção entre a Rússia e os Estados Unidos, após o incidente entre dois aviões de combate russos e um 'drone' norte-americano no Mar Negro.

Questionado sobre o assunto, Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, disse que António Guterres apela ao diálogo e "que se evite qualquer escalada".

Também a França se pronunciou hoje sobre o incidente no Mar Negro, condenando a Rússia por "ações de intimidação inaceitáveis".

"A liberdade de navegação no espaço aéreo internacional deve ser respeitada e atos de intimidação são inaceitáveis", disse o Ministério das Relações Exteriores em resposta a uma pergunta da AFP.