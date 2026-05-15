Fazem 49 anos que o Marítimo conquistou o Campeonato Nacional da III Divisão em Atletismo

Assinalam-se hoje, 15 de Maio, 49 anos da conquista do Campeonato Nacional da III Divisão em Atletismo pelo C.S. Marítimo. "Este triunfo, alcançado em 1977, representou muito mais do que uma vitória desportiva, pois foi foi o primeiro título coletivo do clube e, de forma ainda mais marcante, o primeiro título coletivo conquistado por uma modalidade desportiva da Madeira", refere nota enviada.

"A conquista simbolizou, assim, não só a afirmação do Marítimo, mas também a capacidade da Região em produzir atletas e equipas competitivas, projetando o nome da Madeira no panorama desportivo português. Mais do que um título, foi um ponto de viragem que consolidou o atletismo como uma modalidade estruturante e inspiradora para gerações futuras", lê-se ainda na nota.

O título do Marítimo em 1977 surge "como um dos primeiros reflexos concretos dessa nova realidade: uma Madeira mais organizada, mais confiante e capaz de apoiar os seus clubes e atletas rumo ao sucesso", termina.