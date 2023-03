IVBAM realizou acção de sensibilização aos agricultores no Porto Santo

Decorreu ontem na ilha dourada uma acção de formação e sensibilização, aos agricultores locais sobre a viticultura.

Esta acção foi realizada por três técnicas do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, no campo experimental do Porto Santo, ao final da tarde de quarta-feira.

Depois da “aula” dada pelas técnicas do referido instituto regional, o agricultor Pedro Dias disse ao DIARIO que “esta acção de sensibilização serviu para nos elucidar sobre esta matéria”.

No entender deste agricultor havia “dúvidas que certas pessoas tinham e que ficaram esclarecidas, existem candidaturas que estão a decorrer e que alguns agricultores não sabiam e agora já sabem”.

Por vezes na área da viticultura existem certas doenças, esta matéria foi abordada na reunião.

”Nós não temos muitas doenças aqui no Porto Santo, mas as que temos estão identificadas, e se aparecer alguma doença ou doenças, e existirem dúvidas, havemos de contactar o instituto, para ajudar a resolvê-las”, disse Pedro Dias, adiantando ainda que esta “iniciativa é muito boa por parte do instituto, e deve continuar para o futuro”.