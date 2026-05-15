Escola Gonçalves Zarco assinala aniversário do 'Senhor Positivo'

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) celebrou, no dia 13 de Maio, o primeiro aniversário do 'Senhor Positivo', mascote do projecto 'Escola Positiva de Todos e para Todos'.

A iniciativa reuniu a comunidade educativa na cantina da escola e contou com a presença de Glória Gonçalves, em representação da Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, do psicólogo clínico Emanuel Alves, bem como de professores, alunos e pessoal não docente.

Na sessão de abertura, o presidente do Conselho Executivo, Ricardo Barcelos, destacou a importância simbólica e pedagógica da data, sublinhando que o projecto tem contribuído para a promoção do bem‑estar, da confiança, da cooperação e da aprendizagem. “O aniversário do Senhor Positivo representa o caminho que temos vindo a construir para reforçar uma escola onde todos se sintam acolhidos, valorizados e motivados a dar o seu melhor diariamente”, afirmou.

O responsável reforçou ainda que “uma escola positiva é uma escola que cuida, que escuta, que inclui e que acredita no potencial de cada aluno, de cada profissional e de cada família”, reconhecendo o empenho e a dedicação de todos os envolvidos no projecto.

Glória Gonçalves salientou o impacto do projecto na valorização do bem‑estar emocional e das relações humanas no contexto escolar. Já o psicólogo Emanuel Alves abordou a relevância das emoções, das crenças e do bem‑estar no desenvolvimento pessoal e no processo de aprendizagem.

A celebração incluiu a interpretação da música oficial do Senhor Positivo, criada no âmbito do projeto, seguindo-se o tradicional “Parabéns” e um momento de convívio aberto a toda a comunidade educativa.