Vídeo ilustra resgate de turista no Pico Ruivo

Tal como o DIÁRIO noticiou, o helicóptero 'multi-mission' que está alocado ao Serviço Regional de Protecção Civil efectuou, no início da tarde de ontem, o seu quarto resgate nas serras da Madeira.

O vídeo ilustra o resgate do turista dinamarquês que ficou sem conseguir andar e com sinais de fadiga no Pico Ruivo.