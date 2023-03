Avião russo colide com 'drone' dos EUA no Mar Negro

Um caça SU-27 da Força Aérea russa colidiu hoje com um 'drone' dos Estados Unidos, num incidente sobre águas internacionais no Mar Negro, de acordo com as Forças Armadas norte-americanas.

Num comunicado, o comando das Forças Armadas dos EUA na Europa confirmou o incidente, precisando que ocorreu ao início da manhã, quando um de dois caças russos que voavam na área atingiu uma das hélices do 'drone' (aparelho aéreo não tripulado).

A Força Aérea norte-americana acabaria por fazer cair o seu próprio 'drone'.

O comandante das forças norte-americanas na Europa, James Hecker, acusou os dois aviões russos de terem feito uma manobra "pouco profissional", garantindo que os Estados Unidos e os aliados "continuarão a operar no espaço aéreo internacional".

"Este incidente demonstra falta de competência, além de ser inseguro e pouco profissional", disse Hecker, explicando que antes da colisão os aviões russos largaram combustível e voaram na frente do 'drone' de "forma imprudente".

O comandante denunciou "um padrão de ações perigosas" por parte dos pilotos russos, num momento particularmente delicado devido à escalada das tensões na Ucrânia.

A Casa Branca disse que o Presidente dos EUA, Joe Biden, já foi informado sobre o incidente, pela voz do conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan.