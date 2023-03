Associação empresarial do Porto Santo organiza 'Feira do Profeta'

A Associação Empresarial do Porto Santo (AEPS) vai realizar uma série de eventos na ilha, neste ano de 2023, entre os quais a 'Feira do Profeta'.

“Vamos iniciar a 'Feira do Profeta' que é uma iniciativa desta associação, que tem como objectivo dinamizar comercialmente as empresas do Porto Santo e também o pequeno comercio local”, disse ao DIÁRIO a presidente da direcção da AEPS, Rafaela Melim.

A associação pretende “divulgar os produtos da ilha, que se destacam pela sua originalidade" e "proporcionar a quem nos visita e a quem está na ilha uma diversidade de produtos, desde doçaria, gastronomia, artesanato e outros produtos locais”, disse.

Rafaela Melim referiu ainda que este certame será “um espaço em que as pessoas e empresas em nome individual possam expor os produtos e vendê-los, naturalmente”.

Esta 'Feira do Profeta' vai decorrer já a partir do próximo sábado, dia 25 de Março e irá repetir-se sempre no último sábado de cada mês, até Novembro, das 10 as 18 hora, no Largo das Palmeiras.