AFM apresenta nova Taça da Madeira inspirada na tradição histórica

A Associação de Futebol da Madeira (AFM) apresenta esta sexta-feira, às 18h00, através das suas plataformas digitais, a nova Taça da Madeira, um troféu inspirado na história e nos símbolos que marcaram o futebol regional ao longo de várias épocas.

A criação da nova taça surge, refere nota enviada, como uma homenagem à tradição e ao legado da competição, aliando uma visão contemporânea que pretende valorizar a história e reforçar o prestígio da Prova Rainha do futebol madeirense.

A apresentação acontece na antecâmara da final da Taça da Madeira, marcada para o próximo domingo, 17 de Maio, pelas 17 horas, no Estádio de Câmara de Lobos, encontro que colocará frente a frente o SC Santacruzense e o CD Nacional “A”.

Os bilhetes para a partida já se encontram disponíveis nas sedes do SC Santacruzense, do CD Nacional, incluindo a Nacional Store e o Departamento de Formação, bem como na sede da AFM. Os ingressos poderão ainda ser adquiridos no próprio dia do jogo, a partir das 15h30, na bilheteira do Estádio de Câmara de Lobos.

Os preços estão fixados nos cinco euros para o público em geral e em um euro para jogadores e jogadoras da formação dos clubes finalistas.

A final será transmitida em direto no canal de Youtube da AFM TV e no Canal 79 da MEO, permitindo o acompanhamento da partida por todos os adeptos.