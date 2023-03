PPM lamenta "abandono" das políticas de conservação e protecção das florestas na Madeira

O partido PPM, em comunicado enviado, refere que lamenta que na Região as políticas de conservação e protecção das florestas tenham sido "abandonadas por este Governo Regional, nomeadamente com os anúncios das obras da estrada das Ginjas e teleférico do Curral das Freiras, que irão afectar irremediavelmente as nossas florestas em nome de alimentar o lóbi do betão e alcatrão".

A Madeira que outrora ficou conhecida por ser a pérola do Atlântico, pelas suas florestas e jardins, hoje não passa de uma ilha de betão armado e betão. PPM

O partido considera que é "urgente" a adopção de políticas de reflorestação com árvores e plantas endémicas da Região, por parte do Governo Regional, conforme foi feito em outros países e regiões, como é o caso de Canária que "adaptaram leis para a protecção da sua floresta Laurissilva".