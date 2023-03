Os números do Totoloto já são conhecidos

Já são conhecidos os números do sorteio n.º 022/2023, extraído esta noite de sábado, 18 de Março de 2023.

São estes números e o número da sorte (NS):

3 - 22 -28 - 36 - 37 e 1

A última vez que a sorte sorriu a um apostador foi a 4 de Fevereiro último, quando o 1.º prémio do sorteio n.º 010/2023 saiu no valor total de 1,7 milhões de euros, numa aposta online no portal dos Jogos Santa Casa.

"Em 2022, foram mais de 22 milhões de euros atribuídos só em primeiros prémios pelo Totoloto e 2023 afigura-se também como um ano repleto de milionários", almejava a entidade.