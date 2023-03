Sérgio Marques deixou “bem claro e de forma indiscutível” que nunca houve qualquer pressão

Tal como já ontem havia referido, o presidente do Governo Regional voltou hoje a reforçar que a audição em comissão de inquérito realizada ontem na Assembleia Legislativa da Madeira ao ex-governante e ex-deputado do PSD, Sérgio Marques, serviu essencialmente para confirmar que nunca em ocasião alguma houve pressão de quem quer que fosse enquanto governante.

Pese embora tenha recusado comentar as declarações de Sérgio Marques, nomeadamente de alegado favorecimento do Grupo Sousa no ‘monopólio’ dos Portos, para Miguel Albuquerque “ficou completamente demonstrado” nas palavras de Sérgio Marques que nunca houve ingerência interna ou externa no exercício dos cargos na administração pública.

“Das palavras do Dr. Sérgio Marques o que ficou bem claro e de forma indiscutível é que não houve, nunca, quer no exercício do governo quando ele exerceu os cargos no governo, quer da minha parte, qualquer pressão para qualquer acto da administração pública se pautar por qualquer ilegalidade”, refere Albuquerque.

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da visita à empresa Entregafarm – Logística Farmacêutica Lda., no Parque Empresarial da Cancela. Empresa cuja actividade centra-se especialmente em comércio por grosso de produtos farmacêuticos.