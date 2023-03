Jovem turista foi resgatado 4 horas depois de cair de uma altura de 15 metros

O turista que a equipa de resgate e montanha dos Bombeiros Voluntários Calheta se encontrava ontem a tentar socorrer na zona da vereda do Caminho Real do Paul do Mar, nos Prazeres, foi resgatado quatro horas depois, já depois das 23 horas.

De acordo com fonte dos bombeiros, o jovem polaco, de 18 anos, que estava a fazer o percurso sozinho, quando caiu de uma altura de cerca de 15 metros. "A sorte dele foi cair em cima de silvado, o que lhe amparou a queda", e evitou males maiores.

Conforme o DIÁRIO já havia noticiado, o alerta foi dado pelas 19h30, tendo sido mobilizados para o terreno quatro viaturas e 17 operacionais daquela corporação, que então cerca de quatro horas depois resgataram a vítima, que apenas apresentava queixas na zona lombar. Desse modo, o jovem turista foi encaminhado para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.