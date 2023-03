CDU diz que faltam políticas de habitação em Santa Cruz

A CDU esteve na tarde desta quarta-feira junto à Câmara Municipal de Santa Cruz para denunciar a falta de políticas de habitação naquele concelho.

Na ocasião, Duarte Martins apontou o dedo ao executivo de Filipe Sousa, do JPP, denunciando "muitos casos" de falta de habitação.

O Concelho de Santa Cruz é o segundo Concelho com mais população da Região Autónoma da Madeira, segundo os últimos censos de 2021, tendo mais de 42 mil pessoas a residir neste Concelho. Porém existem muitos casos de falta de habitação sentidos pelas populações deste Município, que desde 2013 está a ser “governado” pelo JPP não existindo nenhum plano específico para habitação, simplesmente zero! Duarte Martins, CDU

O dirigente da CDU referiu que o executivo JPP, no poder desde 2013, ainda não construiu qualquer habitação, nem disponibiliza apoios para o pagamento das rendas ou para a requalificação de habitações.

Perante esses argumentos, Duarte Martins entende que "biliões de euros do PRR", não passam de "propaganda dos Governos". "Infelizmente para os Santa-Cruzenses, o JPP vive numa ilusão, no seu mundo próprio, fazendo crer que em Santa Cruz não existem problemas de habitação. Para o JPP tudo está mal em todo o lado, menos no seu “idílico” Concelho, o que não é verdade!", apontou.

Santa Cruz teve sempre problemas de falta de habitação, não podemos esquecer os problemas sentidos no Caniço, onde o Sr. Presidente da Câmara, Filipe Sousa, quando era Vereador do PS, tudo fez para embargar obras de prédios com um grande número de apartamentos. São muitos os exemplos como os edifícios feitos na Rua Padre Agostinho de Freitas no Caniço com mais de 30 fogos habitacionais; o caso dos apartamentos no Porto Novo, que foi embargado e o actual Presidente da Câmara, “jurou a pés juntos” que seria para habitação a custos controlados, mas sem surpresa, afinal foram para habitação de luxo. Duarte Martins, CDU

Perante os problemas identificados, o dirigente da CDU entende que é necessário "canalizar os fundos do PRR para a construção de habitação a custos controlados, para a criação de habitação social", entre outras medidas defendidas pelo comunista.

"Não basta o JPP dizer que é diferente dos outros, não basta dizerem que são “Juntos Pelo Povo”, quando esse mesmo povo é esquecido e abandonado por estes senhores, é necessário que as pessoas os obriguem a fazer jus ao nome que usa", apressando-se a referir que a "CDU vai sempre intervir em defesa das populações e tudo fará para que o Direito Constitucional à Habitação seja uma realidade neste Concelho".