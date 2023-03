Marítimo-Benfica, abusos sexuais na Igreja e "acordo" político com Chega na Madeira são alguns dos destaques dos jornais nacionais

Conheça os destaques dos jornais nacionais desta segunda-feira, 13 de Março.

No Correio da Manhã:

- "Estado é maior dono de casas devolutas. Governo ataca proprietários, mas dá o pior exemplo"

- "Mais de 4 mil prédios ao abandono e sem utilização"

- "Marítimo-Benfica (0-3). Benfica mais perto do título"

- "Sporting-Boavista (3-0). Golo mágico de Nuno Santos"

- "FC Porto na Champions. Pepê é trunfo contra Inter"

- "Dívida ao banco. Ações de Vieira na SAD 'penduradas'"

- "217 crianças alvo de adoção devolvidas às instituições"

- "Homicídio de Rosalinda. Brasil ataca processo de Duarte Lima"

- "Em Oeiras. Isaltino quer papa em palco de festival de rock"

- "Rapaz de 19 anos na Net. Idoso finge para seduzir jovem"

- "Viseu. Utente de lar ferido nos genitais"

- "Inflação alimentar. Ministra admite congelar preços"

No Público:

- "Maioria dos professores do superior dá aulas onde se doutorou"

- "Igreja Católica: Dez anos de Papa Francisco, entre a renovação da Igreja e o 'calvário' dos abusos"

- "VEXAS: Nova síndrome misteriosa descoberta em 2020 já tem casos identificados em Portugal"

- "Biodiversidade: Descoberto o rasto de castores perto de Portugal. Vão voltar?"

- "Contestação: Custo de vida e maioria absoluta levam greves a novos máximos"

- "Ciência política: Português ganha prémio de melhor tese europeia com trabalho sobre extrema-direita"

- "Entrevista. Costa Pinto: 'Vamos assistir a uma separação entre economias ocidentais e a chinesa'"

- "Arqueologia: Fórum romano de Beja está num impasse e cheio de lixos e ervas"

- "Futebol: Benfica supera teste na Madeira e Sporting ainda luta pelo pódio"

No Jornal de Notícias:

- "Municípios pobres perdem apoios por estarem inseridos em regiões ricas"

- "Marítimo 0-3 Benfica: Sem barreiras"

- "Festival da Canção: Mimicat quer recriar cabaret em Liverpool"

- "Pedofilia pode ser tratada mas não deixa de ser crime"

- "Sporting: Santos da casa faz milagre com golo de letra"

- "Porto: Sá Carneiro abre a pista a seis novas companhias este ano"

- "Justiça: Pornografia de menores e falsificação condenam advogado"

- "Abusos: Ornelas rejeita inação apontada por Marcelo"

- "FC Porto: Conceição invicto frente a equipas italianas"

No Diário de Notícias:

- "PPR do Estado com perda histórica de 15%, mas ainda com rentabilidade"

- "Francisco, o reformador: 10 anos de um papa que é sinónimo de mudança"

- "Madeira: 'Acordo' político com Chega divide social-democratas"

- "I Liga: Foi preciso paciência e bis de Neres para o Benfica recuperar distâncias"

- "Paul Kahn, professor em Yale: 'Nos EUA temos uma Constituição do século XVIII que é extremamente antidemocrática'"

- "Balanço: Diabetes está a aumentar em Portugal e médicos exigem nova estratégia para travar a doença"

- "Ferdinand Addis, historiador britânico: 'As pessoas constroem o relato das glórias de Roma de acordo com os preconceitos da sua época'"

No Negócios:

- "Há 5 mil alojamentos locais fantasma em Lisboa e Porto"

- "Conversa Capital. Guy Villax: Preços dos genéricos 'deveriam subir 8% ou 9%'"

- "Supremo dá razão a regulador contra lesados do antigo BES"

- "Taxa de IVA de 6% na reabilitação vai ter crivo mais apertado"

- "IAPMEI avisa mais de 230 mil empresas sobre risco financeiro"

- "Banca: Os diferentes caminhos para os lucros em 2022"

- "Ações: Do prejuízo ao dividendo, porquê reduzir capital?"

- "A Netflix limitou a partilha de contas. E agora?"

No O Jogo:

- "Marítimo-Benfica 0-3: Descolagem sem stresse"

- "Sporting-Boavista 3-0: Nuno Santos tem 'letra'"

- "FC Porto. Bergomi, lenda do Inter, analisa dragões: 'Equipa de caráter e pressão'"

- "Ciclismo: João Almeida segundo em Itália"

- "Andebol: Portugal reservou lugar no Euro'2024"

- "Polémica: Évora e Pichardo trocam acusações"

- "Braga: Atiradores de elite"

- "Rio Ave-Gil Vicente 2-1"

Na A Bola:

- "Marítimo-Benfica (0-3). Recital. Só faltaram mais golos a grande exibição na Madeira"

- "Sporting-Boavista (3-0). Que maravilha!"

- "FC Porto. 'Somos capazes de ganhar tudo', Eustáquio ambicioso antes do duelo com o Inter"

- "Atletismo. 'Não sou uma prostituta', Pedro Pichardo responde a Nélson Évora"

- "Voleibol. Benfica conquista Taça de Portugal"

- "Andebol. Portugal no Euro 2024"

E, por fim, no Record:

- "Marítim-Benfica (0-3). Predador. Benfica mais perto do título"

- "Sporting-Boavista (3-0). Nuno à Puskas. Esquerdino marca golo fabuloso"

- "FC Porto. Sérgio caça italianos. 4 triunfos em 4 jogos em casa"

- "Atletismo. Guerra aberta. 'Nélson Évora: 'Pichardo foi comprado'

- "Pichardo: 'Não sou uma prostituta'"

- "Meia maratona de Lisboa. Vitórias de Melak e Ayana"