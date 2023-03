UMa lança pós-graduação em Serviço Social em Setembro

A Universidade da Madeira vai lançar em Setembro próximo uma pós-gradução em Serviço Social, foi anunciado esta terça-feira, 21 de Março, pelo reitor da instituição de ensino superior, Sílvio Moreira Fernandes.

A novidade foi revelada durante a cerimónia de comemoração do Dia Mundial do Serviço Social, promovido pela delegação da Madeira da Associação dos Profissionais do Serviço Social (APSS), no Colégio dos Jesuítas, na cidade do Funchal.

À margem do evento, a vice-presidente da APSS Madeira, Isabel Santos, lançou o desafio à Universidade da Madeira para a reactivação da licenciatura em Serviço Social que durante mais de uma década funcionou na Região. Isabel Santos defende o reforço de assistentes sociais no activo na Região, tendo em conta o envelhecimento do corpo de profissionais existente.

Sílvio Moreira Fernandes explicou que o curso foi leccionado na UMa durante 11 anos, permitindo formar 112 pessoas, mas que foi interrompido devido à falta de acreditação pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. O responsável pela única instituição de ensino superior pública da Região Autónoma da Madeira alertou para a inexistência de condições para a reactivação da licenciatura, tendo em conta o orçamento disponível.

A licenciatura em Serviço Social deixou de abrir candidaturas no ano lectivo 2012/2013, mas continuou activa até 2015 para conclusão da formação em curso.

A pós- graduação em Serviço Social a decorrer maioritariamente em regime presencial na Região, acontece em colaboração com a Universidade Católica Portuguesa, e prevê a abertura de 20 candidaturas em Abril.

O reitor da UMa garante disponibilidade para promover mais formações em pós-graduação, cursos breves e até mestrado na área.