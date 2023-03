Caminho das Romeiras com alteração temporária de circulação devido a obras

A colocação de uma nova passadeira sobrelevada junto à Junta de Freguesia de Santo António vai levar à interrupção da circulação rodoviária no Caminho das Romeiras, no segmento entre o caminho Dr. William Eduardo Clode e o Caminho do Ribeirinho. A alteração ao trânsito acontece entre as 9h30 e as 18 horas de amanhã, dia 22 de Março.

Trata-se de uma obra da responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal, no âmbito da 'execução de diversas medidas de mobilidade e acalmia de tráfego'.

O acesso ao beco da garagem e aos parques de estacionamento da Junta de Freguesia de Santo António e do estabelecimento Pingo Doce, serão garantidos a partir do entroncamento com o Caminho do Ribeirinho. Como alternativa rodoviária, os condutores devem circular pelo Caminho do Ribeirinho, Caminho da Ladeira e Rua 2 do Bairro das Casas Próximas.

As carreiras n.º 8a, 10a, 43, 48, 81 e 92, devem circular pelo Caminho das Courelas, Rua Edmundo Bettencourt, Caminho da Ladeira e Caminho do Ribeirinho.

Atenção ainda porque durante este período, o estacionamento está proibido na Rua 2 do Bairro das Casas Próximas, pelo que a permanência de viaturas no local, de forma impeditiva à circulação rodoviária alternativa, ficará sujeita aos procedimentos legais (reboque).