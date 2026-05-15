"Assembleia de Proximidade" enaltece trabalho dos Sapadores do Funchal

A Mesa da Assembleia Municipal do Funchal visitou ontem os Sapadores do Funchal, no âmbito do projecto "Assembleia de Proximidade", e "enalteceu a resposta fundamental para a Região concedida pelos bombeiros da capital" a o trabalho realizado pela autarquia em garantir meios para esse trabalho fundamental.

José Luís Nunes, presidente da Assembleia Municipal do Funchal (AMF), acompanhado pelas secretárias da Mesa, Vera Duarte e Mónica Figueira, e por Humberto Freitas, da Junta de Freguesia da Sé, visitaram o Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal. "A iniciativa, iniciada no mandato transacto, está integrada no projeto 'Assembleia de Proximidade' que o autarca tem vindo a reforçar com diversas acções", refere uma nota da AMF.

"Na semana passada assinalou-se o Dia Regional do Bombeiro e, hoje (ontem), fizemos questão de vir agradecer e enaltecer, in loco, o trabalho destes homens e destas mulheres que tanto fazem em prol da segurança de todos nós", começou por dizer José Luís Nunes, citado na nota da AMF, e lembra que "o Executivo da Câmara Municipal do Funchal tem, neste e no mandato anterior, valorizado justamente os nossos bombeiros", elogiou.

Assim, para a Mesa da Assembleia Municipal, promotora deste projecto, "é fundamental acompanhar os investimentos municipais que têm vindo a ser realizados, quer no que diz respeito à valorização salarial, quer no apetrechamento dos recursos, na formação e, mesmo, no que concerne ao recrutamento de mais efetivos", sintetiza.