Protecção Civil do Funchal testou meios do núcleo residente no Curral dos Romeiros

O Núcleo de Proteção Civil Residente do Curral dos Romeiros, o primeiro núcleo do Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal, e que muito contribuiu para que a Câmara Municipal do Funchal ganhasse o Prémio de Reconhecimento de Boas Práticas Locais em matéria de Promoção da Resiliência, colocou, esta tarde, em prática, toda a informação e formação fornecida, que deu origem ao Plano Local de Emergência do Curral dos Romeiros, com recurso ao Kit de Proteção Civil doado à comunidade.

Esse Kit de Proteção Civil, no valor de 10 mil euros, composto por equipamentos de primeira intervenção, “visa auxiliar a proteção defensiva das habitações numa situação de incêndio rural, dotando os cidadãos de meios para intervirem numa primeira resposta a situações de catástrofe, uma vez que o cidadão é o ator social ativo no Sistema de Proteção Civil, por ser o primeiro elemento com maior proximidade à ocorrência, concretizando-se o lema da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil: “Todos Somos Proteção Civil”, refere o vereador da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira.

“Este exercício visou avaliar os procedimentos de prevenção e emergência constantes no Plano de Emergência Local do Curral dos Romeiros, bem como, detetar e corrigir possíveis falhas dos procedimentos, a acontecer em situação real, refletindo-se no registo de oportunidades de melhoria do Plano de Emergência Local, a par da criação rotinas de comportamento da população residente face a situações de emergência”, sustenta Bruno Pereira.

O Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal vai continuar, nos próximos meses, a fornecer formação, através das sessões de acompanhamento, de forma a melhor preparar as equipas municipais e a população da cidade.