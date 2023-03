O primeiro prémio do sorteio da 12.ª extração de 2023, da Lotaria Clássica do Dia do Pai, no valor de 1.200.000, saiu ao número 59 505, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, no valor de 120 mil euros, foi para o 61 480.

O terceiro prémio, de 60 mil euros, saiu ao número 39 044.