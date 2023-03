Novo apoio social do JPP vai chegar a 2 mil crianças

A Câmara Municipal de Santa Cruz vai conceder um novo apoio social, desta feita será um apoio ao pagamento das creches e jardins de infância que deverá chegar a cerca de duas mil crianças, através de um investimento superior a meio milhão de euros.

Élia Ascensão, vice-presidente da autarquia e presidente da concelhia do JPP em Santa Cruz, explicou que em causa está um apoio à infância que chegará a cerca de duas mil crianças, entre os zero e os cinco anos, estejam elas inscritas no sector público ou no sector privado, em estabelecimentos que se situem dentro ou fora do concelho.

Sentimos que é um apoio importante que chegará às famílias da classe média, que são aquelas que cada vez mais sofrem com o contínuo aumento do custo de vida, da inflação, e dos juros do crédito à habitação; sublinhou, realçando que o novo apoio representará um investimento camarário superior a meio milhão de euros. Estamos a trabalhar para definir três valores distintos que serão dependentes de estarmos a falar do sector público ou privado e também dos diversos escalões e graus de ensino, ou seja creches ou jardins de infância Élia Ascensão, vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

A vice-preseidente adiantou ainda que podemos estar a falar num escalão máximo de 50 euros mensais, o que multiplicado por 11 meses representará um cheque prenda no valor de 550 euros por família para aplicar já no decorrer do próximo ano lectivo.