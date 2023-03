RTP Madeira 'obrigada' a integrar precários nos quadros

O Tribunal da Relação decidiu a favor dos trabalhadores da RTP Madeira que vão poder ser integrados nos quadros da empresa, revela hoje o Correio da Manhã.

Segundo apurou o DIÁRIO, a integração diz respeito, sobretudo, a operadores de imagem.

De acordo com a Comissão de Trabalhadores (CT) do canal público, a decisão deveria levar à integração imediata destes colaboradores. No entanto, teme as consequências futuras da decisão, uma vez que poderá dar origem a “uma nova vaga de processos judiciais, que a RTP podia evitar cumprindo simplesmente a lei”.