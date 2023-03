Conservação da Freira da Madeira beneficia de mais 1,8 milhões de euros

Foi no âmbito de uma visita ao Pico do Areeiro, na manhã desta quarta-feira, que a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas evidenciou os resultados alcançados com os sucessivos projectos para conservação da Freira da Madeira, falando mesmo em "caso de sucesso".

Susana Prada, no Ninho da Manta, deu conta de que esta ave marinha endémica da Região passou da situação de quase extinta para uma população com 65 a 80 casais.

Neste momento, fruto do empenho, de muitos anos, do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza podemos considerar que a conservação da Freira da Madeira é um caso de sucesso. Passámos de uma espécie quase extinta para os 65 a 80 casais. Susana Prada, secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas

A governante deslocou-se à zona onde esta ave nidifica para apresentar o projecto LIFE Freiras, que "visa melhorar e garantir o estado de conservação de uma das aves marinhas mais raras do mundo", refere o gabinete da secretária com pasta do Ambiente, em comunicado.

Este projecto foi iniciado no ano passado, decorrendo até 2026, contando, para o efeito, com um orçamento de 1,8 milhões de euros, cofinanciado a 70% pelo Programa LIFE Natureza, da Comissão Europeia. A coordenação cabe ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), tendo como parceiros a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e o Grupo XGT.

"Através deste projecto será possível melhorar as condições de nidificação, aumentar o conhecimento sobre a sua biologia e ecologia bem como combater as ameaças através do uso de novas tecnologias, nomeadamente através da monitorização de predadores com recurso a inteligência artificial", refere o comunicado.

Na ocasião, a governante frisou que “cabe ao Governo Regional a responsabilidade de proteger esta espécie das ameaças a que está sujeita”, referindo-se, por exemplo, aos incêndios, ao gado e aos predadores selvagens, entre os quais os gatos.

Governo eutanasia gatos apanhados no Pico do Areeiro | Plenário da Assembleia da Madeira Na resposta, Susana Prada, dirigiu-se primeiro a deputados do PSD e CDS, que haviam perguntado pelas espécies invasoras que podem ...

Ainda no passado dia 1 de Março, no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, Susana Prada, em resposta a uma questão colocada pela deputada socialista Tânia Freitas, confirmava que "os gatos no Pico do Areeiro são o maior perigo para uma espécie em vias de extinção, a Freira da Madeira”. No mesmo momentos, a secretária regional garantiu que o gatos são apanhados e eutanasiados pelo veterinário, situação que já levou à crítica por parte de associações de defesa dos animais.