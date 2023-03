CMF assinala Dia Mundial da Árvore com actividades no Parque Ecológico do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal assinalou o Dia Mundial da Árvore, hoje, através de diversas actividades no Parque Ecológico do Funchal.

As iniciativas tiveram o objectivo de sensibilizar as crianças para a importância da preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como da própria qualidade de vida dos cidadãos.

A vereadora do Ambiente, Nádia Coelho, marcou presença numa destas actividades, onde sensibilizou as crianças para a importância da protecção dos ecossistemas e de comportamentos sustentáveis, que se quer dominantes nas gerações futuras.

Através de um comunicado enviado, a autarca refere que assume o compromisso de dar continuidade às múltiplas acções de Educação Ambiental que a autarquia tem desenvolvido.

Até sexta-feira vai decorrer o Programa da Semana da Árvore 2023 da CMF. Ao longo da semana, serão dinamizadas actividades, orientados para alunos do ensino pré-escolar, básico e secundário, que visam dar a conhecer as várias dimensões do ecossistema do Parque Ecológico do Funchal, tais como a flora, os polinizadores e os morcegos.

Os jovens são convidados a participar em actividades de plantação, na área do Parque e no Viveiro de Plantas, bem como testar os conhecimentos adquiridos, com a realização de jogos de perguntas e respostas, jogos de tabuleiros e criação de um herbário de folhas de espécies autóctones.

O programa envolve 400 participantes, oriundos de várias escolas da Região.