Actividades de mediação cultural promovidas pela CMF durante este mês

O Museu Henrique e Francisco Franco acolhe amanhã, 11 de Março, pelas 10h30, a actividade 'Sementes de Mudança'. A iniciativa é direccionada às famílias e consiste numa visita encenada ao museu, na qual será feita uma viagem, entre o Funchal, Lisboa e Paris à modernidade do século XX pelas mãos de Henrique e Francisco Franco.

A iniciativa tem por objectivo encontrar as respostas com uma análise ao modernismo português e pela história das artes plásticas na Madeira no início do século XX.

'Cabide de Histórias' é outra iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), no dia 25 de Março, às 11 horas, na Feira do Livro do Funchal. Tendo como público-alvo as famílias, parte como base tiras coloridas num cabide, em que o público escolhe as histórias que pretende contar. Especialmente porque as histórias e as respectivas emoções estão associadas.

Estas duas iniciativas integram o projecto 'ES.CU.TO' (Espaço Cultural para Todos), que compreende a aposta da CMF da temporada 22/23 para a Educação e Mediação Cultural. O programa pretende aproximar os diversos espaços e criar ligações entre os diversos públicos e faixas etárias, ao mesmo tempo que também se proporciona tempos em família, para serem vividos em conjunto.

A proposta passa por ter iniciativas no calendário que criem momentos de partilha de conhecimentos em redor da arte, da história, da literatura, da música e do teatro. Na agenda do projecto estão actividades que vão passar pela Biblioteca Municipal do Funchal, Estação do Monte - Centro Interpretativo do Caminho de Ferro, Museu A Cidade do Açúcar, Museu Henrique e Francisco Franco e o Teatro Municipal Baltazar Dias.