Entregafaram factura 35 milhões por ano

Fundada há “cerca de 40 anos por Cesário Andrade”, a empresa Entregafarm – Logística Farmacêutica Lda., sedeada no Parque Empresarial da Cancela, registou em 2022 quase 35 milhões de euros de facturação.

A empresa que dá trabalho a meia centena de colaboradores, detém cerca de 35 % da quota de mercado no comércio por grosso de produtos farmacêuticos fornecidos em toda a Região, revelou Nuno Oliveira, administrador da Entregafarm, por ocasião da visita do presidente do Governo Regional.

Dá conta que a empresa “continua em expansão”, e destaca a importância do avião-cargueiro, meio que é “muito importante” para o sector da Saúde, pois através do meio aéreo “em 24 horas, conseguimos colmatar grandes exigências” que possam ocorrer no sector, pese embora assegure que a empresa tem tido o cuidado de assegurar “rateios das quantidades dos medicamentos” que garante estabilidade muito grande” nos fornecimentos em toda a Região.