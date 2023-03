Empresa marítimo-turística na Madeira planta árvores para compensar emissões

No âmbito do Dia Internacional das Florestas e do Dia Mundial da Árvore, a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, irá visitar, pelas 12 horas, uma área da Faixa Corta-fogo que foi intervencionada e mantida pela empresa de actividades marítimo-turísticas ‘Magic Dolphin’.

“A empresa calculou as emissões das suas embarcações e patrocinou uma plantação de árvores, que, ao crescerem, irão retirar carbono da atmosfera, compensando, assim, a libertação de carbono proveniente da sua actividade”, revela a tutela em comunicado de imprensa.

A ‘Magic Dolphin’ é uma empresa familiar que realizar viagens de catamarã, com pequenos grupos, para observação de golfinhos e baleias ao lardo da costa da Madeira.

Este tipo de iniciativas por parte do tecido empresarial da Região, conta com o apoio da de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, através do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, que disponibiliza áreas sob sua gestão para o efeito.

Hoje e amanhã, prossegue a acção de sensibilização para as crianças do 1º, 2º e 3º ciclos e secundário das escolas da Região, no Montado do Pereiro.

Nestes três dias estimam-se que 900 alunos de 16 instituições de ensino visitem o Parque Forestal. Existem circuitos lúdicos pedagógicos, espalhados por sete estações, onde estarão equipas do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), que abordarão temas sobre a floresta recorrendo a alguns equipamentos de trabalho/intervenção.

Essa equipas são a recepção ao grupo, Polícia Florestal, Sapadores Florestais, Viveiros e Plantação, Corpo de Vigilantes da Natureza, Técnicos da divisão, comunicação e formação e o Corpo dos Bombeiros sapadores de Santa Cruz.

A propósito do Dia Mundial da Árvore ou da Floresta tem também lugar no auditório da Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, pelas 14h30, a conferência ‘Laurissilva, um património a preservar’, que contará com a intervenção de oradores especialistas na área, nomeadamente, Rocha da Silva e a Susana Fontinha.

Ainda neste contexto, para assinalar a chegada da Primavera, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), da Direcção Regional de Educação, promove o 1.º Jardim em Festa 2023, que terá lugar, no auditório do Jardim Municipal do Funchal, pelas 11 horas.

O evento – que aborda a temática da natureza, enfatizando a importância das plantas e dos animais para a preservação e equilíbrio do meio ambiente – conta com a participação de vários grupos de crianças do ensino pré-escolar, num total de 120, provenientes das seguintes instituições: Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar (EB1/PE) da Pena, Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar e Creche (EB1/PE/C) de São Vicente, EB1/PE/C da Quinta Grande, Infantário Donamina, Colégio de Santa Teresinha e Externato Princesa Dona Maria Amélia.

A celebração do Dia Mundial da Árvore ou da Floresta começou a 10 de Abril de 1872, na cidade do Nebraska, Estados Unidos da América. O objectivo desta efeméride é sensibilizar a população para a importância da preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como da própria qualidade de vida dos cidadãos.

Situado entre as serras do Seixal e da Ribeira da Janela, o Fanal é um dos lugares mais emblemáticos do concelho do Porto Moniz, albergando um bosque de tis centenários, que fazem parte da indígena floresta Laurissilva, Foto Arquivo

Para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, que também se comemora a 21 de Março, a Direcção Regional de Cidadania e dos Assuntos Sociais, promove a tertúlia ‘Conhecer para Integrar’, entre as 11 horas e as 12h30, no Auditório da Casa-Museu Frederico de Freitas.

“Este evento tem como principal objectivo, juntar representantes de algumas Associações de Imigrantes da Região Autónoma da Madeira, e reforçar a sua importância no apoio à comunidade migrante, os seus objectivos, público-alvo, que tipo de apoios oferecem e como podem ser contactadas, entre outras informações úteis”, explica a organização.

A moderação será assegurada pelo deputado da Assembleia Legislativa Regional, Carlos Fernandes e pela representante do Governo Regional da Madeira na Comissão para a Igualdade Contra a Discriminação Racial (CICDR)/directora de Serviços de Igualdade e Cidadania, Mariana Bettencourt. Conta ainda com a presença das convidadas: Ana Cristina Monteiro (VENECOM), Fátima Chulata (Casa de Angola na Madeira) e Valentyna Chan (Associação Ucranianos).

A sessão de encerramento do evento será feita pela directora regional dos Assuntos Sociais, Graça Moniz.

O Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial foi inicialmente instituído pela Organização das Nações Unidas, em 1966, como forma de sensibilizar a comunidade internacional para importância de continuar a desenvolver esforços para eliminar todas as formas de discriminação racial, bem como, reafirmar e renovar o seu objetivo de ajudar a construir um mundo mais justo e igualitário.

A data foi escolhida em referência ao Massacre de Sharpeville. Em 21 de Março de 1960, em Joanesburgo, na África do Sul, 20 mil pessoas faziam um protesto contra a Lei do Passe, que obrigava a população negra a trazer consigo um cartão que continha os locais onde era permitida a sua circulação. Porém, e mesmo tratando-se de uma manifestação pacífica, a polícia do regime de apartheid abriu fogo sobre a multidão desarmada, fazendo 69 mortos e 186 feridos.

Já o Dia Internacional da Síndrome de Down foi proposto pela Down Syndrom International, porque esta data se escreve como 21/3 (ou 3-21), o que faz alusão à trissomia 21. A primeira comemoração da data foi em 2006.

A Síndrome de Down é uma alteração genética que resulta de uma anomalia no processo de divisão celular do óvulo fecundado e que provoca um desequilíbrio genético, afectando o desenvolvimento corporal e cerebral do embrião.

Calcula-se que existam, em Portugal, cerca de 15 mil pessoas com Trissomia 21, também conhecida como Síndrome de Down. Todos os anos nascem entre 100 a 120 crianças com esta anomalia cromossómica (um em cada 700 bebés).

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00/13h00 A Madeira Parques Empresariais promove uma oficina de Protecção Civil, no Auditório do Laboratório de Metrologia da Madeira, com o tema “Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios” para os empresários com empresas instaladas nos parques empresariais da MPE, S.A..

“Esta acção visa essencialmente o de sensibilizar as comunidades dos parques empresariais em determinadas áreas, nomeadamente no cumprimento legal do Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro que aborda o Regime Jurídico da Segurança contra Incêndios em edifícios”, explica a entidade organizadora.

09h00 Reunião Plenária n.º 47: A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, para apreciar, entre outras propostas, a proposta de decreto legislativo regional intitulada "Define as Condições de Aplicação do Eixo F do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum Para Portugal (PEPAC Portugal) à Região Autónoma da Madeira" após apreciação pela 3.ª Comissão Especializada.

11h00 O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside à reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos. Neste encontro, no parlamento madeirense, participam os vice-presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, os líderes parlamentares do PSD, PS, CDS-PP e JPP e ainda o deputado único do PCP.

11h00 Reunião da 4.ª Comissão Permanente de Equipamento Social e Habitação.

11h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa Entregafarm – Logística Farmacêutica Lda., no Parque Empresarial da Cancela. Pelas 16 horas, o chefe do executivo madeirense visita o empreendimento turístico ‘Suites King David’, na Rua da Alfândega (Funchal).

16h00 O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, preside à cerimónia de encerramento das conferências alusivas o Dia Mundial do Serviço Social – Intervenção Social Sistémica, no auditório do Colégio de Jesuítas, no Funchal.

16h00 Será apresentada a solução técnica encontrada para a primeira fase de renaturalização da Zona Poente do Lugar de Baixo, no Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC).

CULTURA E ENTRETENIMENTO

No campo da Cultura, hoje assinala-se o Dia Mundial da Poesia foi criado na XXX Conferência Geral da UNESCO, em 16 de Novembro, de 1999. O propósito deste dia é promover a leitura, escrita, publicação e ensino da poesia através do mundo.

A Escola Secundária Francisco Franco, através dos alunos de Literatura Portuguesa do 11.º 25 e 11.º 26, dinamiza hoje a actividade “Vamos celebrar a Poesia”, com a participação do núcleo de música da escola.

Na música, o Museu de Arte Moderna na Madeira regressa, pelas 19h30, com mais uma homenagem a Astor Piazzolla, pelo trio composto por Olga Samara (violino), Robert Andres (piano) e Slobodan Sarcevic (acordeão).

Os bilhetes podem ser adquiridos no próprio museu, mediante reserva via telefone (291 712 279) ou e-mail ([email protected]).

As portas do museu abrem 60 minutos antes do concerto (18h30) e o programa inclui ‘welcome drink’ e visita guiada ao espaço, situado na Estrada Monumental, no Funchal.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 21 de Março, Dia Mundial do Serviço Social, Dia Internacional das Florestas, Dia Mundial da Poesia, Dia Europeu da Música Antiga, Dia Mundial da Marioneta, Dia Internacional da Síndrome de Down, Dia Internacional de Nowruz e Início da Semana de Solidariedade com os Povos em Luta contra o Racismo e a Discriminação Racial (até 28):

1685 -Nasce o compositor Johann Sebastian Bach, mestre do Barroco alemão.

1803 - É concluído o Código Civil francês, o "Código de Napoleão", que influenciou os diplomas posteriores, na Europa.

1846 - Nasce o caricaturista e ceramista Rafael Bordalo Pinheiro, criador da figura do Zé Povinho, fundador dos jornais Mappa de Portugal, Os Pontos nos ii, A Paródia e O António Maria.

1905 - O Reino Unido e a Pérsia assinam o acordo militar que visa impedir o avanço russo no Médio Oriente.

1915 - Data provável para a distribuição do primeiro dos dois únicos números da revista Orpheu, fundada por Luís de Montalvor, com Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e José de Almada Negreiros.

1918 - Grande Guerra de 1914-1918. Começa a segunda batalha do Somme.

1919 - É proclamada a República Soviética da Rússia.

1939 - Adolf Hitler renuncia ao pacto de não-agressão com a Polónia e reclama a devolução de Danzig.

1950 - O chanceler alemão federal Konrad Adenauer propõe a constituição de uma união económica entre a França e a República Federal da Alemanha.

1960 - Morrem 57 manifestantes negros em Sharpeville e Windhoest, África do Sul. Levanta-se a primeira vaga mundial de protesto à política de apartheid.

1961 - Começa a evacuação de mais de 3500 fazendeiros do Norte de Angola, zona de conflito entre a UPA e as forças portuguesas.

1962 - O ministro da Educação português Lopes de Almeida proíbe as comemorações do Dia do Estudante, desencadeando a crise académica de 1962.

1968 - Oliveira Salazar decreta a deportação de Mário Soares para a ilha de São Tomé.

1971 - É aprovado o programa de base da Intersindical. O documento reivindica a liberdade de associação, a possibilidade de negociação e o direito à greve.

1974 - O general português António de Spínola é entrevistado pela televisão pública francesa, pela publicação de "Portugal e o Futuro".

- Mário Soares, líder do PS no exílio, entrevistado pelo jornal brasileiro Estado de São Paulo, afirma que são urgentes "soluções nacionais" que ponham termo à ditadura em Portugal.

1979 - Israel aprova o tratado de paz com o Egito.

1983 - Os EUA, o Canadá e nove estados do Conselho da Europa, entre eles Portugal, assinam a primeira convenção multilateral para o repatriamento de presos.

1986 - Francisco Pinto Balsemão demite-se de presidente da Mesa do Congresso e do Conselho Nacional do PSD.

1987 - Morre, com 68 anos, o ator norte-americano Robert Preston, galardoado com um óscar pelo desempenho em "Victor Victoria", de Blake Edwards.

1990 - É proclamada a independência da Namíbia, após 115 anos de administração colonial. Sam Nujoma, líder da SWAPO, é o primeiro Chefe de Estado.

- A aguarela "Os Telhados", de Van Gogh, é vendida em Paris por cerca de 3,5 milhões de euros (700 mil contos), o preço mais alto à data.

1991 - O Tribunal de Monsanto condena Pedro Grilo a 12 anos de prisão, pelo assassinato do dirigente do PSR José Carvalho, em 1989.

- Guerra do Golfo. O Iraque liberta 1.150 prisioneiros kuwaitianos.

1993 - Abre ao público o Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

- Morre, com 69 anos, o escritor português António Quadros.

1997 - O romance "Manual dos Inquisidores", de António Lobo Antunes, recebe o Prémio de Melhor Livro Estrangeiro publicado em França.

2003 - Os principais arguidos do caso "Setúbal Connection 2" são condenados a penas de prisão que oscilam entre os seis e os nove anos.

2005 - Apresentação do programa do XVII Governo Constitucional na Assembleia da República.

2006 - A Justiça chilena ordena a detenção de 13 antigos militares do regime do ditador Augusto Pinochet (1973-1991) implicados na operação "Caravana da Morte".

- É criada a rede social Twitter.

- Morre, aos 57 anos, Maria João George, arquiteta, autora do projeto da nova Aldeia da Luz, no Alqueva.

2007 - O filme "Santiago", do realizador brasileiro João Moreira Salles, vence o Grande Prémio do Festival de Cinema do Real de Paris.

- O Prémio D. Dinis 2006, instituído pela Fundação da Casa de Mateus, é atribuído ao poeta Fernando Echevarría pelo livro "Epifanias".

2010 - A Audiência Nacional espanhola condena a 1040 anos de prisão três etarras pelo envolvimento no atentado de 2006 ao aeroporto de Madrid, que fez dois mortos.

2011 - O Eurogrupo acorda a criação do Mecanismo Europeu de Estabilidade, o novo fundo de resgate permanente da zona euro, que ficará operacional em 2012, num montante de 500 mil milhões de euros.

- O Governo anuncia que o projeto do TGV (comboio de alta velocidade) será "definitivamente abandonado".

- Morre, aos 58 anos, vítima de doença de Parkinson, o ginasta soviético Nikolai Andrianov, detentor de 15 medalhas olímpicas, sendo o atleta mais medalhado de todos os tempos.

- Morre, com 79 anos, o futebolista checo Ladislav Novák, considerado um dos melhores defesas-esquerdo da sua geração e que capitaneou a Checoslováquia rumo à final de 1962 do Campeonato do Mundo.

- Morre, aos 100 anos, o cónego Sezinando Rosa, decano dos sacerdotes portugueses.

2013 - O Governo aprova um decreto-lei que torna obrigatório o policiamento dos espetáculos desportivos profissionais, continuando a caber aos clubes o pagamento do policiamento realizado dentro dos respetivos recintos.

- Morre, com 60 anos, Pietro Mennea, italiano campeão dos 200 metros nos Jogos Olímpicos de Moscovo1980 e detentor do recorde mundial da distância durante 17 anos.

2017 - Francisco Guterres Lu-Olo é eleito Presidente da República de Timor-Leste nas eleições realizadas dia 20 (no dia anterior).

- Morre, aos 66 anos, Martin McGuinness, vice-primeiro-ministro durante uma década de poder partilhado na Irlanda do Norte e ex-chefe do IRA.

2019 - A polícia federal brasileira detém o ex-Presidente do Brasil Michel Temer, a pedido dos investigadores da Operação Lava Jato.

2020 - Covid:19: Angola anuncia o registo dos dois primeiros casos positivos de infeção com o novo coronavírus no país.

- Timor-Leste regista o primeiro caso positivo do vírus da covid-19.

- Morre, aos 75 anos, Adam Zagajewski, poeta polaco, figura importante no movimento "Nova Onda" da Polónia, ou "Geração de 68".

2022 - O agente da PSP Fábio Guerra, de 27 anos, morre devido às "graves lesões cerebrais" sofridas na sequência das agressões de que foi alvo na madrugada do dia 19 de março no exterior de uma discoteca de Lisboa.

- Morre, aos 88 anos, Maria Helena Dá Mesquita, crítica de teatro, uma das fundadoras, em 1984, da Associação Portuguesa de Críticos de Teatro, com Fernanda Lapa, a Escola de Leitura e Escrita, que dirigiu por mais de 15 anos.

PENSAMENTO DO DIA

O progresso do homem não é mais do que uma descoberta gradual de que as suas perguntas não têm significado Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), escritor e aviador francês

Este é o octogésimo dia do ano. Faltam 285 dias para o termo de 2023.