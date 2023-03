'Amigos do Parque Ecológico' promovem nova plantação no próximo sábado

A Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal promovem, no próximo sábado, mais uma acção de plantação e manutenção no Campo de Educação Ambiental do Cabeço da Lenha, nas imediações do Pico do Areeiro.

Com o Inverno quase a terminar, a regeneração do coberto vegetal e o aumento da biodiversidade são evidentes. No Outono e no Inverno a precipitação foi significativa, factor essencial para garantir a estas plantas a continuação do seu crescimento saudável e capacidade para enfrentar o período seco que se avizinha.Isto também é notório nas áreas contíguas, para as quais o vento e as aves têm dispersado sementes, reduzindo a dimensão do deserto de montanha.

Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal

Conforme refere a Associação em nota divulgada esta tarde, parte da manhã do próximo sábado será dedicada a remover espécies invasoras, "com o objectivo de conter o seu avanço e permitir a restauração do ecossistema", referem.

Os interessados em participar nesta actividade e assim juntar-se "a este grupo de irredutíveis amantes da Natureza" devem inscrever-se por e-mail — [email protected] — ou através do formulário de inscrição no blogue da associação, até às 18 horas da próxima sexta-feira.

A participação nesta actividade é gratuita.

A par disso, no próximo dia 21, de modo a assinalar o Dia Mundial da Árvore e da Floresta, as entradas no Campo de Educação Ambiental do Santo da Serra – Eva e Américo Durão serão gratuitas. O espaço estará aberto ao público entre as 10 e as 16 horas.