SRIC assinala Dia Mundial do Consumidor com conferência

A Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, através da Direção Regional dos Assuntos Sociais e Cidadania, vai organizar amanhã, 15 de Março, uma conferência no âmbito do Dia Mundial do Consumidor.

Sob o tema 'O contributo do Direito do Consumo para a Transição Ecológica e Digital', a conferência acontecerá às 15 horas no Colégio dos Jesuítas.

O objectivo passa por privilegiar a temática "tão importante para os consumidores da nossa região", refere nota enviada pela secretária.

A sessão de encerramento contará com a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade.