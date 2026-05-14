França permite desembarque de passageiros assintomáticos de navio afectado por vírus

As autoridades francesas autorizaram hoje o desembarque do navio de cruzeiros britânico The Ambition de passageiros sem sintomas de norovírus, após a morte de um passageiro e suspeitas de surto de gastroenterite associado.

Os mais de 1.700 passageiros e tripulantes da embarcação tinham sido ordenados a ficar a bordo, num primeiro momento, em Bordéus, depois de viagem desde Brest.

Segundo os especialistas, não há ligação com um surto mortal de hantavírus num navio holandês, que colocou as autoridades de saúde europeias em alerta nas últimas semanas.

O navio The Ambition estava a meio de um cruzeiro de 14 noites, desde Belfast e Liverpool, com paragens programadas no norte de Espanha e ao longo da costa atlântica de França, quando foram detetados os primeiros casos.

O Hospital Universitário de Bordéus confirmou tratar-se de um surto de norovírus, após analisar em laboratório amostras biológicas.

Os centros de controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos da América (EUA), que monitorizam surtos em viagens com escala em portos norte-americanos e estrangeiros, registaram 23 surtos gastrointestinais em navios de cruzeiro no ano passado, a maioria causada pelo norovírus, incluindo uma nova estirpe.