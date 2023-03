Dia da Árvore leva cerca de 900 alunos até ao Montado do Pereiro

Na próxima segunda-feira, 20 de Março, vai decorrer no Montado do Pereiro uma acção de sensibilização para crianças do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, assim como alunos do secundário. A iniciativa surge no âmbito das comemorações do Dia da Árvore, que é assinalado terça-feira.

São esperados cerca de 900 alunos de 16 instituições de ensino que vão adquirir conhecimentos sobre a floresta.

Para o efeito haverá um circuito lúdico pedagógico no Parque Florestal composto por sete postos, com início no portão Norte do Parque e com término junto às casas geridas pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

Em cada posto estarão equipas do IFCN que vão abordar vários temas sobre a floresta recorrendo a alguns equipamentos de trabalho/intervenção.

Os jovens terão ainda a oportunidade de plantar alguns arbustos/árvores indígenas da Madeira, num dos postos do circuito.