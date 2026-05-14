Chão da Lagoa antecipado sem explicação clara de Albuquerque

A festa anual do PSD Madeira no Chão da Lagoa vai realizar-se a 12 de Julho de 2026, naquela que será a edição mais precoce de sempre. A data tinha sido inicialmente apontada para 19 de Julho — chegou a ser anunciada pelo partido em Fevereiro — tendo sido entretanto antecipada uma semana.

Questionado sobre a alteração, o presidente do PSD Madeira e do Governo Regional, Miguel Albuquerque, remeteu a decisão para questões de organização. “Já não me lembro. Deve ter a ver com os calendários das festas, não sei dizer. Na altura isso foi decidido”, afirmou.

Interpelado sobre se a mudança terá sido tomada mais recentemente, confirmou a alteração, sem adiantar explicações adicionais. “Foi, mas hoje eu não sei porquê”, respondeu.

Com a nova data, a festa passa para o segundo domingo de Julho, quebrando o padrão habitual de realização ao longo das últimas décadas.

Realizada desde 1975, a Festa do Chão da Lagoa é um dos principais momentos políticos e populares do Verão madeirense, tendo sido apenas interrompida em 2020 devido à pandemia de Covid-19