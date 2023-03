Madeira garante mais 11% de lugares disponíveis a partir do continente

O secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, fechou o primeiro dia de Bolsa de Turismo de Lisboa como anfitrião do coktail da Madeira, realizado num novo espaço de restauração na Doca da Marinha, revelando entusiamo pela energia que sentiu na BTL, o que significante que “este sector está pujante”.

Agradeceu o empenho de todos os parceiros da Região no ano de recordes vividos em 2022, nomeadamente as companhias áreas que disponibilizaram uma oferta nunca vista e que em relação ao mercado continental vão colocar no mercado mais 11% de lugares na rota da Madeira.

Um reconhecimento que distribuiu por todas as forças de “uma cadeia de valor” com impacto na economia regional, por entender que foi “a colaboração de todos sem excepção” que permitiu resultados ímpares, envolvendo no elogio a “equipa maravilha” da AP Madeira e da Direcção Regional de Turismo no trabalho árduo de adicionar novos clientes aos mercados tradicionais.

Eduardo Jesus também enalteceu a comitiva expressiva do Porto Santo nesta feira e o papel da APAVT na redescoberta da Madeira pelo mercado interno, responsável também pelos 520 mil turistas nacionais que no ano passado visitaram a Região.

Apostado em fazer diferente e em festa, Eduardo Jesus, ladeado pela directora executiva da AP Madeira, Sara Marote, e acompanhado dos embaixadores Cláudia Vieira e Lourenço Ortigão, apresentou um apontamento cultural que funde o tradicional bailinho com a dança contemporânea.