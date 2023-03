Madeira reduz para metade média de casos diários de covid-19

Nas últimas semanas, a Madeira reduziu para metade a média de novos casos de covid-19, quando comparados os números de 20 a 24 de Fevereiro com os apontados na semana precedente, nas contas da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Face a esta nova circunstância, a Região deixou de apresentar o número de reprodução efectivo mais elevado do país, que era de 1,34, passando para 1,18, atendendo às notificações dos dias em apreço.

Segundo o mais recente relatório de situação, divulgado hoje pela DGS, "o valor médio do R(t) (número de reprodução efectivo) para os dias de 20-02-2023 a 24-02-2023 foi de 1,02, podendo o seu verdadeiro valor estar entre 1,00 e 1,04 com uma confiança de 95%. Foram ainda estimados os seguintes valores de R(t) para as regiões: 1,08 na região Norte, 1,01 na região Centro, 1,00 na região LVT, 1,19 na região Alentejo, 0,89 na região Algarve, 1,25 na região autónoma dos Açores e 1,18 na região autónoma da Madeira".

O mesmo documento refere que Portugal, no seu conjunto, apresenta uma tendência crescente de novas infecções. "No comparativo Europeu, Portugal apresenta a taxa de notificação acumulada de 14 dias entre 20 a 59.9 casos por 100.000 habitantes e R(t) superior a 1, ou seja, taxa de notificação reduzida e com tendência crescente".

Nas contas da DGS, a Madeira registou na semana em apreço uma média de 7 novos casos diários de covid-19, uma das mais baixas do país, mantendo, ainda assim, umas das mais elevadas taxas a 14 dias, na ordem dos 33,5 novas infecções.

Na semana precedente, esses números eram, respectivamente, de, em média, 13 novas infecções por dia e um acumulado, a 14 dias, de 48,8.