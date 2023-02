Medina disponível para retirar ‘Nélio Mendonça’ e ‘Marmeleiros’ dos 50% de financiamento

A deputada do PSD/Madeira na Assembleia da República, Patrícia Dantas, questionou hoje o ministro das Finanças, Fernando Medina, sobre a obra do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, mais concretamente pelo facto de as deliberações do Conselho de Ministros em vigor não se adequarem à promessa do Primeiro-Ministro António Costa, nem aos fundamentos do Projecto de Interesse Comum aprovado, “pois ainda consta o abatimento ao apoio do Estado do valor das avaliações do Hospital Dr. Nélio Mendonça e dos Marmeleiros”.

A parlamentar deu nota, na sua intervenção, de um enorme esforço do Governo Regional da Madeira, que além de suportar 50% do valor da obra “ainda tem sobre si a responsabilidade das expropriações necessárias e o ónus da contratação e operacionalização de todo o processo”. Ora, sobre este assunto, voltou a pedir a solidariedade do Estado a este que é um “projecto nacional”.

“Acresce que os montantes plurianuais previstos não estão em conformidade com a execução física e financeira da obra em curso o que acarreta sempre uma falta de segurança a médio e longo prazo”, continuou a social-democrata madeirense, durante a audição regimental que decorreu esta tarde, na Comissão de Orçamento e Finanças.

O Ministro das Finanças ouviu, e em resposta à deputada do PSD afirmou que o Governo da República vai honrar o seu compromisso.