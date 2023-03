Tudo pronto para os 115 atletas “atacarem” a prova de triatlo no Porto Santo

Foi apresentada na tarde desta quinta-feira, na Câmara Municipal do Porto Santo, a edição de 2023 do triatlo do Porto Santo.

Nuno Batista, presidente da edilidade local, agradeceu a realização de "mais um grande evento desportivo" na ilha, pois considera que se trata de "uma lógica de crescimento” da região.

O presidente da Câmara Municipal mostrou-se também bastante satisfeito pelo Ginásio Clube do Porto Santo colaborar neste evento. "É nossa aposta que os clubes locais tenham capacidade para no futuro de não só de ajudar, mas também de organizar este tipo de eventos”, afirmou.

Acho que a presença desta prova nacional é, sem dúvida nenhuma, a melhor assinatura que de o percurso que nós fizemos e que culmina em mais um passo em frente. Tenho a certeza que as condições que o Porto Santo tem para a prática desta modalidade irão fazer com que, muito provavelmente, não iremos ficar por aqui, tendo no futuro a possibilidade de realizar eventos de outra dimensão Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo

Vítor Rodrigues, representante da Associação de Triatlo da Madeira, referiu que esta prova é muito importante", uma vez que é o campeonato nacional absoluto, "sendo apurados aqui os campões nacionais de triatlo em média e longa distância".

"Para nós é um grande feito conseguir trazer esta prova para a ilha dourada”, sublinhou.

Em termos regionais esta edição também é igualmente importante, disse o dirigente regional. “Nós já há alguns anos a esta parte fazemos o campeonato regional de triatlo standard em distância olímpica, e este ano digamos que os atletas regionais ansiavam por participar nesta prova, pois é um subir o passo", esclareceu.

Helder Milhares, Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Triatlo reforçou a importância da prova, no sentido de "descentralizar as provas do continente português".

Em termos competitivos esta edição vai contar com os melhores atletas nacionais e regionais. "A nata do triatlo nacional e regional vão estar aqui. Serão 115 atletas, o que para nós é muito bom, face ao que significa realizar este tipo de provas nas ilhas, por causa da logística e das deslocações serem sempre muito complexas”, disse Vítor Rodrigues.

Nuno Batista e Vítor Rodrigues deixaram também um especial agradecimento os principais patrocinadores, como a Porto Santo Line, empresa de cerveja da Madeira, Câmara municipal local e Governo Regional.

De notar que a prova se realiza em dois dias (sábado e domingo), sendo que sábado será o dia mais importante, pois vão competir os atletas mais conceituados