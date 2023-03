Francisco Belo e Rina Zijgers vencem I Etapa do Campeonato Regional de Triatlo

O triatleta da ADRAP, Francisco Belo e a triatleta Individual, Rina Zijgers foram os vencedores da a primeira etapa do Campeonato Regional Individual de Triatlo Regional 2023, que decorreu no sábado, em Machico.

Em segundo lugar ficaram Pedro Prioste (Ludens Clube Machico) e Bruna Belo (ADRAP), sendo o pódio completado pelos triatletas do Ludens Clube Machico, Ricardo Rosa e Rosa Martins.

O evento contou com várias competições associadas, nomeadamente o triatlo na distância Sprint e distância Super-Sprint, bem como as provas jovens, com distâncias adaptadas aos escalões de Juvenis, Iniciados e Infantis.

Por clubes, tanto femininos como masculinos, o Ludens Clube Machico venceu na categoria. Na competição Sprint, houve a participação de uma equipa de estafetas, equipa do Ludens Clube Machico, constituída pelo Bruno Góis e Carina Góis. Na competição Super-Sprint, os triatletas de Paratriatlo e Juvenis em prova, lutavam pelos lugares nos respetivos campeonatos.

Os dois paratriatletas subiram ao primeiro lugar do pódio, cada um na sua categoria, Rodolfo Alves, na categoria PTVI e o José Mendonça na categoria PTS3, ambos atletas do Ludens Clube Machico. A atleta Carla Neves, do Ludens Clube Machico, realizou a prova Super-Sprint, terminando a prova em primeiro lugar.

No que toca aos escalões de Juvenis, Guilherme Nunes e Leonor Sousa, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, terminaram a prova em primeiro lugar. Óscar Góis, do GD Corticeiras e Débora Martins, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, subiram ao segundo lugar do pódio, ficando o terceiro lugar ocupado pelo Luís Antunes (Ludens Clube Machico) e Leonor Pereira (CDES - HP Portas & Automatismos).

No escalão de Iniciados, o Ludens Clube Machico levou mais um atleta ao primeiro lugar do pódio, o Matias Olival e nos femininos o Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, com a triatleta Bruna Alves. Em segundo lugar ficaram Guilherme Pita (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Catarina Afonso (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor). Em terceiro lugar ficaram Lucas Coelho (GD Corticeiras) e Beatriz Gomes (Ludens Clube Machico).

O último escalão em competição, os Infantis, levou ao pódio triatletas do Ludens Clube Machico e do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, sendo que no primeiro lugar ficaram Tomás Antunes (Ludens Clube Machico) e Inês Domingos (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor).

Subiram ao segundo lugar o Elias Silva (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Margarida Carvalho (Ludens Clube de Machico).

Já no terceiro lugar ficaram Martim Nóbrega e Inês Gomes, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

Por clubes jovens, domínio total nos femininos e masculinos para o Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

As competições de Triatlo voltam já nos dias 18 e 19 de Março, no Porto Santo, sendo dia 18 o Campeonato Nacional de Triatlo Longo, contando já com uma centena de triatletas inscritos.