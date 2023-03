Gouveia e Melo acaba de chegar ao NRP Mondego

O Chefe do Estado-maior da Marinha e Autoridade Marítima Nacional, Henrique Gouveia e Melo, já se encontra a bordo do navio NRP Mondego, na sequência do caso de insubordinação de 13 militares da guarnição do meio naval (quatro sargentos e nove praças) responsável pelo patrulhamento marítimo do arquipélago da Madeira.

Caso que levou a Polícia Judiciária Militar a abrir inquérito para investigar a insubordinação dos 13 militares, que se recusaram ocupar os respectivos postos na preparação da largada para execução de uma missão, na noite do passado sábado (11 de Março). Nesse dia o navio encontrava-se com uma avaria num dos motores, e outro num gerador de energia eléctrica. Além disso, havia a indicação de que o navio não tinha um sistema de esgoto adequado para armazenar resíduos oleosos a bordo, ficando estes acumulados nos porões, aumentando o risco de incêndio.

Polícia Judiciária Militar investiga recusa de embarque por parte de militares na Madeira Foi aberto um processo disciplinar para apurar todos os factos do caso ocorrido na noite de sábado

O navio NRP Mondego, que se encontra atribuído à Zona Marítima da Madeira, conta actualmente 31 anos de mar (foi adquirido pelo Estado Português à Marinha Real dinamarquesa em 2016).