Direcção Regional de Estatística prossegue processo de recrutamento para entrevistadores

"As candidaturas para entrevistador da Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), abertas no passado dia 3 de Março e que se prolongam até ao próximo dia 19, suscitaram já o interesse de perto de cinco dezenas de candidatos", revela o gabinete do secretário regional das Finanças através de uma nota de imprensa.

Este processo de recrutamento é uma oportunidade única para os candidatos a entrevistadores verem as suas competências certificadas e assim poderem participar na recolha de informação dos inquéritos de âmbito nacional dirigidos às famílias da Região". Gabinete do secretário regional das Finanças

A nota recorda que "apenas podem prestar serviços aqueles que tiverem avaliação positiva no processo de selecção, que será conduzido por um técnico do Instituto Nacional de Estatística, através de entrevistas de grupo presenciais, entre 27 e 31 do corrente mês de Março".

Os interessados deverão formalizar a sua candidatura, através de https://recrutamento.ine.pt/, sendo que será dada preferência a candidatos dos municípios onde existe maior carência de entrevistadores, nomeadamente de Câmara de Lobos, Funchal e Santa Cruz.