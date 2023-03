2021 com mais empresas na Madeira do que em 2020

Em 2021, a Madeira viu serem criadas mais empresas do que em 2020, anos fortemente marcados pela pandemia da covid-19.

Os dados da Direcção Regional de Estatística, com base no Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) do Instituto Nacional de Estatística (INE), apontam para mais 25,8% quando comparados os dois anos em apreço, correspondendo a 4.427 empresas, 60 das quais financeiras e 4 367 não financeiras.

A mesma fonte nota que cerca de três em cada quatro foram empresas em nome individual e uma trata-se de sociedade. No primeiro caso, os resultados de 2021 são inferiores aos de 2019, ano pré-pandémico, mas o mesmo já não se verifica na segunda situação. "O nascimento de empresas individuais teve uma variação de +18,2% face a 2020 e de -0,2% comparando com 2019, enquanto nas sociedades, os nascimentos aumentaram 51,6% e 20,2%, em comparação com 2020 e 2019, respectivamente", podemos ler na informação divulgada esta quarta-feira.

Apesar de os números poderem representar um crescimento, é de ter em conta que a proporção de empresas sobreviventes 1 ano após o nascimento fixou-se em 75,3% (-1,1 p.p. face a 2020 e a 2019) e as sobreviventes 2 anos após o nascimento corresponderam a 59,4% (-0,7 p.p. em relação ao ano anterior).

Já no que respeita à taxa de sobrevivência das sociedades, a mesma continua a ser muito superior à das empresas individuais, quando se observa a sobrevivência a 1, 2 e 5 anos após o nascimento.