O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para a agitação marítima forte para a costa Norte da Madeira e o Porto Santo entre as 12 horas de sexta-feira, 17 de Março e as zero horas de sábado, 18 de Março.

No espaço de 12 horas, segundo o IPMA, as ondas de noroeste poderão ter altura de 4 a 4,5 metros.