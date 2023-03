Savoy Signature promove dois dias de recrutamento para os hotéis na Calheta

A Savoy Signature promove a 17 e a 18 de Março, dois dias dedicados ao recrutamento para os seus hotéis na Calheta.

Este 'Recrutamento Open Days' tem como objectivo "captar talento para o glamoroso 5 estrelas, Saccharum, e para o confortável e familiar Calheta Beach".

A Savoy Signature informa que os interessados devem comparecer num dos dois dias no Saccharum, onde ficarão a conhecer todas as oportunidades disponíveis, tanto para cozinha, como restaurantes e bares, andares, spa, piscina e animação.

Estão ainda contempladas surpresas para os candidatos, entre as quais, o sorteio de três prémios : estadia de uma noite para duas pessoas nos hotéis Savoy Signature; um tratamento no Laurea Spa; e um jantar para duas pessoas no Restaurante Onda Azul.