Movimento de passageiros no Aeroporto da Madeira cresceu quase 40% em Janeiro face a igual mês de 2019

Os dados, acabados de divulgar pela Direcção Regional de Estatística (DREM) vêm confirmar os indicadores que já noticiados. O movimento de passageiros no Aeroporto da Madeira cresceu significativamente, em Janeiro deste ano, relativamente ao mesmo mês de 2019.

“No mês em referência (Janeiro deste ano), registou-se, nos aeroportos da RAM, um movimento de 323,3 mil passageiros, transportados em 2 593 aeronaves (voos comerciais), traduzindo variações homólogas de 83,3% e 43,7%, respetivamente. Quando comparado com Janeiro de 2019 (período pré-pandemia), verificou-se também um crescimento de 39,2% no movimento de passageiros e de 24,5% no movimento das aeronaves.”

“Cada aeronave (considerando-se conjuntamente as que aterraram e descolaram) transportou, em média, cerca de 128,6 passageiros (102,3 em janeiro de 2022), no aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor não ultrapassou os 62,8 passageiros (49,9 no mês homólogo).”

No documento síntese da DREM, é destacado, igualmente que “em janeiro de 2023, o movimento de passageiros doméstico e internacional nos aeroportos da RAM registou variações homólogas positivas, com o tráfego internacional a crescer mais (+83,9%) que o doméstico (+82,6%). Face ao mesmo período antes da pandemia (2019), o tráfego doméstico cresceu 48,8% e o internacional 31,5%.”

“No aeroporto da Madeira, o tráfego internacional (53,6%) predominou face ao doméstico (46,4% do total). No Aeroporto do Porto Santo há uma predominância significativa do tráfego doméstico, com valores ainda mais significativos no período do Inverno (87,8% do total).”

Acrescenta ainda a entidade das estatísticas na Madeira que, em Janeiro deste ano, “os voos regulares nos aeroportos da RAM representaram 93,3% do total de aeronaves movimentadas e 94,8% dos passageiros (86,4% e 89,3% no período homólogo, respetivamente).”

“Em janeiro de 2023, a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 73,4%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 73,6% e o Porto Santo os 66,6%. No mesmo período, do ano passado, a taxa de ocupação foi inferior, de 63,2%, 63,3% e 59,8%, pela mesma ordem.”

“Em janeiro de 2023, os passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da RAM ascenderam a 322,9 mil, uma metade correspondente ao tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, que inclui as ligações interiores e domésticas (47,7% do total no seu conjunto), e outra ao internacional (52,3%). No âmbito deste último, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da RAM (38,0%), seguido da Alemanha (21,0%) e da França (6,0%).”