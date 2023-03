Estatística abre recrutamento de novos entrevistadores

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) solicitou ao Instituto Nacional de Estatística (INE) a abertura de um procedimento para recrutamento de entrevistadores no âmbito da recolha presencial do próximo Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (ICVR), revela o o gabiente do secretário regional das Finanças através de uma nota de imprensa.

A recolha de dados do ICVR será efectuada por entrevista presencial e telefónica, no período compreendido entre Março e Julho de 2023". Gabiente do secretário regional das Finanças

A mesma nota refere que "os candidatos deverão possuir pelo menos o 12.º ano de escolaridade, competências ao nível da microinformática e capacidade de contacto interpessoal".

"É pedida ainda disponibilidade ao final do dia de 4 a 5 horas e aos fins de semana. A disponibilidade de viatura própria é outra das condições preferenciais", acrescenta.

Como requisitos para contratação, será necessário para aqueles que forem seleccionados a inscrição nas Finanças como trabalhador independente, não ter dívidas fiscais nem contributivas e não ser aposentado pela Caixa Geral de Aposentações ou no Regime de Segurança Social". Gabiente do secretário regional das Finanças

As candidaturas deverão ser formalizadas através de recrutamento.ine.pt, sendo que será dada preferência a candidatos de Câmara de Lobos, Funchal e Santa Cruz, municípios onde existe carência de entrevistadores.

"A selecção será feita por um técnico do INE, através de entrevistas de grupo presenciais, entre 27 e 31 do corrente mês de Março", conclui a nota.