Sporting segura 'Champions' e deixa invicto Benfica em terceiro

O Sporting venceu hoje na receção ao Gil Vicente e segurou o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, de acesso à Liga dos Campeões, superando o Benfica, sem derrotas na competição e que ficou no terceiro posto.

Os 'leões' passaram de bicampeões a 'vice', com acesso às eliminatórias da Liga dos Campeões, após vencerem a formação de Barcelos, com golos de Eduardo Quaresma, aos 15 minutos, Luis Suárez, aos 34, com o colombiano a reforçar a liderança dos melhores marcadores, com o seu 28.º 'tiro' certeiro, e Hjulmand, aos 90+3.

O Sporting totalizou 82 pontos, menos seis do que o campeão FC Porto e mais dois do que o rival Benfica, que encerrou a 92.ª edição da I Liga sem derrotas e com um triunfo na visita ao Estoril Praia, por 3-1, graças aos tentos de Richard Ríos, aos sete, Bah, aos 14, e Rafa, aos 16, mas relegado à Liga Europa pela primeira vez desde 2009/10.

Os 'encarnados' não perdem no campeonato desde 25 de janeiro de 2025, ainda na época passada, quando foram derrotados no terreno do Casa Pia, e hoje prestaram homenagem ao seu antigo capitão Pizzi, que terminou a carreira, aos 36 anos, com a camisola dos 'canarinhos', que assinaram o derradeiro golo da competição, aos 90+1, por intermédio de Peixinho.

O outro jogo da última noite do campeonato opôs o Famalicão ao Alverca e foi resolvido com um golo de Abubakar, que, aos 83 minutos, deu a vitória aos minhotos, anfitriões, que confirmaram o quinto lugar, que pode dar acesso às competições europeias, com 56 pontos, mais seis do que os vizinhos de Barcelos.

Este resultado deixou o Alverca no 11.º posto, com os mesmos 39 pontos do Estoril Praia, 10.º.